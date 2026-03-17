Smällen i LA Kings: Kempe skadad

Adrian Kempe kom inte till spel, på grund av skada, när Artemij Panarin inatt hyllades i Madison Square Garden. Trots det vann LA Kings med 4–1 mot New York Rangers.

Nattens stora händelse i NHL och New York var att Artemij Panarin var tillbaka i Madison Square Garden för första gången sedan trejden till LA Kings. Den ryske stjärnan hyllades av Rangers med en video på jumbotronen och efter signalen delades flertalet kramar ut.

Den 34-årige forwarden klev även av isen med en assist, i mötet som slutade 4–1 till gästerna.

– Om jag ska vara ärlig var jag nervös hela matchen. Jag är glad att killarna gjorde målen i kväll och att vi fick med oss en fin seger, så det var skönt. Jag tänkte inte särskilt mycket på hockey i kväll, säger Panarin efter matchen.

Ur svensk synvinkel var dock något annat av intresse.

Strax innan mötet, natten till tisdag, kom nämligen uppgifter på att Adrian Kempe dragit på sig en skada. Till slut plockades svensken bort från uppställningen, och kom alltså inte till spel.

– Det handlar om en skada på underkroppen och vi får se vad som händer med den dag för dag. Han försökte under matchvärmningen, men kände att han inte kunde spela, säger coachen D.J. Smith direkt efter segern mot Rangers.

För svensken kommer detta även olägligt sett till formen han visat upp i NHL. Efter OS i Milano har han nämligen endast lämnat en mach utan poäng för sitt LA Kings. Sex mål och sex assist är det facit han kunnat visa upp under dessa tio matcher.

Det återstår att se hur länge Kempe blir borta. Vid första anblick verkar det dock inte vara något jätteallvarligt.

