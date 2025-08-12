Tar nästa steg mot ny arena – betalar 290 miljoner

Ottawa Senators kommer allt närmare en ny arena i de centrala delarna av huvudstaden.

Nu har NHL-klubben köpt mark för runt 290 miljoner kronor där den nya arenan ska ligga, rapporterar Ottawa Citizen.

Ottawas nuvarande hemmaarena Canadian Tire Center ligger i förorten Kanata.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Via sin hemsida bekräftar NHL-klubben Ottawa Senators att man enats med National Capital Commission (NCC) om att köpa mark i de centrala delarna i Ottawa som nästa steg för att bygga en ny arena i den kanadensiska huvudstaden.

Enligt Ottawa Citizen betalar Senators strax över 30 miljoner dollar, vilket motsvarar runt 290 miljoner kronor, för marken.

– Vi är glada att ha nått en överenskommelse om köp och försäljning med NCC för att ta nästa steg i denna process. Det är fortfarande många hinder kvar på vägen och vi ser framemot att jobba med NCC och andra intressenter för att uppnå vår gemensamma vision om att skapa ett evenemangscenter i LeBreton Flats som kan nyttjas av vårt samhälle i Ottawa-Gatineau, säger klubbens vd och president Cyril Leeder till Senators hemsida.

Kommer ligga nära Kanadas parlament

Om planerna om att bygga en ny arena går i lås kommer den ligga drygt en och en halv kilometer väst om Kanadas parlament Parliament Hill i Ottawa.

Senators har sedan 1996 spelat sina hemmamatcher i Canadian Tire Center (tidigare The Palladium, Corel Centre och Scotiabank Place) i förorten Kanata, drygt två och en halv mil utanför Ottawas centrumkärna.

Enligt Ottawa Citizen är nästa steg i processen detaljplanering, design, godkännanden samt sanering av markområdena för att förbereda för byggnation.

När en ny arena i Ottawa kan stå färdig är i nuläget oklart.