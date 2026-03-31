Oroande bilder på Leo Carlsson rullades under nattens känslofyllda möte mellan Anaheim och Toronto. Sedan återvände 21-åringen från sin skada och tvingade fram förlängning.

Leo Carlsson haltade ut i omklädningsrummet med en skada, men blev tvåmålsskytt. Foto: Bildbyrån och X (Sportsnet/skärmdump).

”Det är en av anledningarna till att jag vill spela, att ta i tu med saker”

Långt innan pucken släpptes blev det tydligt att nattens möte mellan Anaheim Ducks och Toronto Maple Leafs inte skulle sluta utan känslor. Och mycket riktigt, vid första nedsläpp kastade Radko Gudas handskarna för att försvara sig mot Max Domi. Något ovanstående ord i media hintade om.

Senast lagen möttes avslutade Gudas säsongen för Auston Matthews med en ful knätackling. Men 35-åringen var tillbaka i Anaheims lag trots skada. Mötet slutade i en 4–5-förlust för Ducks, via förlängning, och lagen drog på sig 24 respektive 61 utvisningsminuter, varav de flesta för roughing eller fighting.

Poängbäst för kvällen blev William Nylander med ett mål och tre assist i vändningen från 0–2.

Leo Carlsson klev av – återvände och kvitterade

Meddragna i det heta mötet tappade samtidigt Anaheim två nyckelspelare under matchen.

Cutter Gauthier fick en smäll precis innan sitt 2–0-mål och återvände inte till spel efter att han sedan klivit av – och även Leo Carlsson syntes halta av isen. De otäcka bilderna på svensken visades i Sportsnets sändning efter bara några sekunder spelade av tredje perioden. Men de visade också att smärtan uppstått efter att han hakat i kedjekamraten Troy Terry med skridskon.

– Han kan knappt ta sig ut i omklädningsrummet, sa kommentatorn oroligt när Carlsson fick hjälp av isen.

Ducks kunde dock dra en lättnadens suck senare i perioden när 21-åringen kom tillbaka till bänken. Därefter klev han också in och satte det viktiga 4–4-målet som tvingade fram en förlängning. Väl där avgjorde John Tavares för Toronto.

