Oliver Wahlström var under junioråldern ansedd som ett stort löfte. 25-åringen har däremot haft svårt att etablera sig i NHL – och nu står det klart att han skriver ett AHL-kontrakt till nästa säsong.

Foto: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports.

Oliver Wahlström blev en internetsensation med en straff när han var nio år gammal. Sedan gick han också starkt under junioråldern och spelade bland annat både U18- och junior-VM som underårig för USA. Dessutom valde New York Islanders att drafta honom som spelare nummer elva 2018.

Där har han också spelat 220 matcher i NHL, men utan att riktigt etablera sig.

Den gångna säsongen kom 25-åringen till Boston Bruins via waivers. Inte heller där släppte det. Utan säsongen avslutades med spel i Providence Bruins och AHL. Nästa säsong blir det nu ett steg tillbaka för den tidigare talangen.

Oliver Wahlström hamnar i AHL

Han är nämligen klar för spel i San José Barracudas nästa säsong, farmarlag till San José Sharks.

Oliver Wahlström har tidigare gjort tio matcher för AIK i Hockeyallsvenskan under NHL:s covid-paus. Nu väntar alltså spel i AHL för att försöka återuppta NHL-karriären. I Barracuda väntas det finnas flera svenskar som Filip Bystedt, Lucas Carlsson, Mattias Hävelid och Oskar Olausson den kommande säsongen.

Source: Oliver Wahlstrom @ Elite Prospects