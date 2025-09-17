Tidigare storlöftet skriver AHL-kontrakt
Oliver Wahlström var under junioråldern ansedd som ett stort löfte. 25-åringen har däremot haft svårt att etablera sig i NHL – och nu står det klart att han skriver ett AHL-kontrakt till nästa säsong.
Oliver Wahlström blev en internetsensation med en straff när han var nio år gammal. Sedan gick han också starkt under junioråldern och spelade bland annat både U18- och junior-VM som underårig för USA. Dessutom valde New York Islanders att drafta honom som spelare nummer elva 2018.
Där har han också spelat 220 matcher i NHL, men utan att riktigt etablera sig.
Den gångna säsongen kom 25-åringen till Boston Bruins via waivers. Inte heller där släppte det. Utan säsongen avslutades med spel i Providence Bruins och AHL. Nästa säsong blir det nu ett steg tillbaka för den tidigare talangen.
Oliver Wahlström hamnar i AHL
Han är nämligen klar för spel i San José Barracudas nästa säsong, farmarlag till San José Sharks.
Oliver Wahlström har tidigare gjort tio matcher för AIK i Hockeyallsvenskan under NHL:s covid-paus. Nu väntar alltså spel i AHL för att försöka återuppta NHL-karriären. I Barracuda väntas det finnas flera svenskar som Filip Bystedt, Lucas Carlsson, Mattias Hävelid och Oskar Olausson den kommande säsongen.
