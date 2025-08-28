Kylington får ny NHL-chans – skriver provspelskontrakt

Oliver Kylington får en till NHL-chans. Den svenske backen har skrivit ett provspelskontrakt med Carolina Hurricanes.

Oliver Kylington.

Foto: Sergei Belski/Imagn Images/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Carolina Hurricanes att Oliver Kylington tillsammans med Givani Smith skrivit på provspelskontrakt med NHL-klubben inför lagets träningsläger i september.

Kylington har varit free agent under sommaren efter att hans avtal med Anaheim Ducks löpte ut i slutet av juni. Den 28-årige backen avslutade fjolårssäsongen med att spela sex matcher i Ducks, efter att ha trejdats till Anaheim från Colorado Avalanche via New York Islanders som en del av utbytet som Avalanche gav upp för att plocka in Brock Nelson från Islanders, innan svensken kort därefter skickades till Anaheim i utbyte mot ingenting.

Carolina har sex backar på envägskontrakt

Den 28-årige backen spelade totalt 19 matcher i NHL förra säsongen för Colorado och Anaheim och noterades för fem poäng (1+4).

Under sin NHL-karriär har Oliver Kylington spelat totalt 220 matcher och producerat 60 poäng. Den svenske backen tillhörde Calgary Flames mellan 2015 och 2024, innan han förra sommaren skrev ett ettårskontrakt med Colorado.

Carolina har i skrivande stund sex ordinarie backar på envägskontrakt inför säsongen samt den 23-årige rookiebacken Aleksandr Nikisjin på ett tvåvägsavtal. Den här säsongen kommer även den svenske backen Joel Nyström slåss om speltiden i Carolina, då han lämnat Färjestad för spel i Nordamerika inför den kommande säsongen.