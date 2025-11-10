”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Förra säsongen var Oliver Kapanen framträdande i SHL.

Nu toppar finländaren skytteligan för rookies i NHL.

– Jag är inte direkt förvånad, säger lagkamraten Alex Newhook till TSN.

Oliver Kapanen.

Foto: Bildbyrån

Oliver Kapanen skrev ett tvåårskontrakt med Timrå inför fjolårssäsongen, men sejouren i SHL blev bara ettårig för den finske forwarden. Den här säsongen har Kapanen tagit en ordinarie plats i NHL-laget Montréal Canadiens – och imponerat stort.

Efter 16 matcher har Kapanen skjutit sex mål och producerat totalt tio poäng. Hans sex fullträffar gör att han delar på skytteligaledningen för rookiespelare tillsammans med Anaheims storlöfte Beckett Sennecke.

– Han är en grym spelare. Jag är inte direkt förvånad. Vi visste alla vad han var kapabel till och han har bevisat det tidigt på säsongen, säger lagkamraten Alex Newhook till TSN.

Tränaren: ”Han har verktygen”

Kapanen avslutade fjolårssäsongen i Montréal efter att ha spenderat större delen av säsongen i SHL med Timrå, där han stod för 35 poäng på 36 matcher.

Under förra säsongen stod han för två poäng på 18 matcher i grundserien, medan han den här säsongen tagit nästa kliv i sin poängproduktion på NHL-nivå.

– Han är en väldigt smart spelare, och han gör allt det där utan att fuska, utan att bara leta efter de där möjligheterna. Jag tycker en av hans stora styrkor är att han spelar det spel som ligger framför honom. Han gör det som spelet kräver. Det är sällsynt att man inte blir belönad offensivt när man har verktygen. Och han har verktygen… Jag är nöjd med hur han producerar offensivt. Han gör det inte på bekostnad av att slarva med jobbet på den andra sidan av isen, säger tränaren Martin St. Louis.

”Flyter på bra just nu”

Om Kapanen själv är förvånad över succén under säsongsinledningen?

– Ja och nej. Det flyter på bra just nu och när jag får chansen så sätter jag pucken i mål, så det går bra. Och sjävklart, när man spelar i en bra kedja får man bra chanser, så det hjälper mycket.

Kapanen har spenderat säsongsinledningen till stora delar intill Alex Newhook och storlöftet Ivan Demidov, som producerat tolv respektive 13 poäng vardera under säsongsupptakten.

