Edmonton Oilers målvaktskris fortsätter.

En vecka in i Oilers-sejouren har nämligen nye målvakten Tristan Jarry skadat sig.

Tristan Jarry skadade sig – nu blir han borta ett tag. Foto: Bildbyrån

Edmonton Oilers verkar ha någon slags ”curse” när det gäller målvakter. När man nu har förlorat två raka finaler mot Florida Panthers har den bländande offensiven inte räckt långt, då man haft problem med såväl försvarsspel som målvaktsspel.

Efter en knackig start på NHL-hösten valde man att försöka sig på en förbättring på målvaktsposten, och bytte bort Stuart Skinner till Pittsburgh Penguins. Ersättaren? Det blev Tristan Jarry.

Häromdagen fick Jarry jubla när hans Oilers slog just Penguins, men nu får Oilers skäl att känna huvudbry.

För i matchen mot Boston Bruins skadade sig Jarry, och nu står det klart att man listar spelaren som en ”injury reserve”. I praktiken innebär det att han inte är uttagningsbar under sin skadeperiod, något man använder för att lämna plats i truppen för exempelvis en uppflyttad AHL-målvakt. Det används även för att fria löneutrymme, men det sistnämnda är mer aktuellt i fallet att det blir en så kallad ”LTIR”, för långtidsskador.

Ersättaren i truppen blir Connor Ingram från AHL.

Kollegan: ”Såg inte bra ut”

Men en sådan rör det sig inte om i det här fallet.

Målvaktskollegan Calvin Pickard fick ersätta honom och berättade efter matchen om sin upplevelse av skadan.

– Direkt när han gjorde den rörelsen märkte jag att det inte såg bra ut, säger Pickard till Sportsnet.

Hur länge Jarry blir borta finns det inga uppgifter på i dag.

Source: Tristan Jarry @ Elite Prospects