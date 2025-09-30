Nylander gallras bort av NHL-klubben

Det blir inget brödrarpar i Toronto i år – Alexander Nylander får lämna NHL-laget och återvända till AHL efter try-out. 27-åringen fortsätter jaga NHL-drömmen i Nordamerika trots svårigheter att slå sig in i världens bästa liga.

Alexander Nylander.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Det blir ingen fortsättning i Toronto Maple Leafs för Alexander Nylander. Forwarden återförenades med storebror William Nylander under försäsongen då han fick try-out med NHL-klubben. Nu skickas 27-åringen till farmarlaget Toronto Marlies i AHL, där han skrev på ett AHL-kontrakt inför säsongen.

Alexander Nylander valdes som nummer åtta av Buffalo Sabres i NHL-draften 2016 och har sedan dess försökt slå sig in som ordinarie i NHL. Forwarden har studsat fram och tillbaka mellan NHL och farmarligan AHL sedan han draftades. 27-åringen har spenderat tid i Buffalo Sabres, Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, Columbus Blue Jackets och Toronto Maple Leafs.

Under sina 126 matcher i NHL har han noterats för 49 poäng (25+24), i farmarligan AHL har han noterats för 254 poäng (117+137) på 394 matcher.

Trots nedflyttningen till AHL finns chansen att 27-åringen kallas upp till NHL-laget och får spela med sin storebror.

