Notan för NHL-klubben – 16 miljarder (!) kronor

Pittsburgh Penguins nuvarande ägare har beslutat sig för att sälja NHL-klubben och notan trillar in på hisnande 16 miljarder kronor. Bakom köpet står den amerikanska miljardären David Hoffman, som idag äger ECHL-klubben Florida Everblades. Enligt Sportsnet ska parterna vara överens men köpet måste fortfarande godkännas av NHL:s ledning.

Sidney Crosby, kapten i Pittsburgh Penguins. Foto: Charles Leclaire/Bildbyrån.

Den klassiska NHL-klubben Pittsburgh Penguins byter ägare.

De nuvarande ägarna Fenway Sports Group, som också äger MLB-laget Boston Red Sox och fotbollslaget Liverpool, har beslutat sig för att sälja och notan landar på 1,7 miljarder dollar – översatt till svensk valuta blir prislappen upp emot 16 miljarder kronor.

Mannen bakom the Hoffman Family of Companies, som står som nya ägare om köpet passerar NHL:s ledning, är den amerikanska miljardären David Hoffman. Det är han som tillsammans med sina söner driver familjeföretaget. De äger även ECHL-laget Florida Everblades sedan 2019.

För att köpet ska gå igenom behöver övriga NHL-ägare godkänna affären, men de involverade parterna är av allt att döma överens.

Just nu spelar svenskarna Erik Karlsson, Rickard Rakell och Filip Hållander i klubben.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects