Noah Östlund gjorde sin första slutspelsmatch i karriären – och slog då till med båda mål och assist. Det när Buffalo Sabres vann med 3-1 mot Boston Bruins.

— Han var fenomenal i kväll, säger Alex Tuch till NHL.com efter matchen.

Noah Östlund hyllas stort efter hans första slutspelsmatch.

Efter att ha varit utanför laget i drygt en månad fick i natt Noah Östlund chansen att göra sin första slutspelsmatch. Då får vi säga att den tidigare JVM-stjärnan tog chansen.

Sedan Tanner Jeannot gjort 1-0 till Boston, och Viktor Arvidsson missat straff, klev svensken in i handlingarna. Han spelade fram Bowen Byram till 1-1 och efter att Alex Tuch gjort 2-1 slog Östlund till med 3-1 i tom kasse. Ett mål i tom kasse som var av den svårare skolan.

— Han har inte spelat en match på ett par veckor, och det här är hans allra första slutspelsmatch under rookiesäsongen – och ändå står han för ett mål och en assist. Det är speciellt. Han har en hockey-IQ utöver det vanliga. Skickligheten är på en helt egen nivå, men framför allt: hans tävlingsinstinkt. Han gick in och tävlade i varje byte och gjorde skillnad varje gång han var på isen. Han var fenomenal i kväll, säger Alex Tuch till NHL.com.

Under grundserien gjorde Noah Östlund 27 poäng på 60 matcher i NHL. Buffalo leder nu serien med 2-1 i matcher. Även nästa match spelas i Boston, den är på söndag klockan 20, svensk tid.