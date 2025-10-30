Noah Östlund har fått chansen i NHL vid fyra tillfällen den här säsongen men skickas nu ned till farmarligan. Den 28-årige forwarden Jordan Greenway återvänder till truppen efter en tuff skada och ersätter Östlund, detta rapporterar NHL-insidern Mike Harrington på X.

Noah Östlund skickas ner till AHL. Foto: Marc Desrosiers/Bildbyrån.

Noah Östlund har fått spela fyra matcher med NHL-laget Buffalo Sabres under inledningen av säsongen. Det har inte blivit några poäng för den 21-åriga svensken och nu skickas han ned till farmarlaget Rochester Americans i AHL.

Anledningen ska vara att den 28-åriga forwarden Jordan Greenway återvänder efter en skada som hållit honom från spel under början av säsongen.

Östlund har gjort totalt 42 poäng (20+22) på 51 matcher i AHL under sina tre år i Nordamerika. 21-åringen slog igenom i Hockeyallsvenskan med Djurgården 2022 då han noterades för 26 poäng (8+18) på 37 matcher. Året efter stod han för 23 poäng (12+11) på 38 matcher för Växjö Lakers i SHL.

Södertälje-sonen valdes på plats 16 av Buffalo Sabres i draften 2022.

