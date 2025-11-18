Kallades upp till NHL – visar storform

Noah Östlund kallades upp till NHL – och levererar. Efter nattens två mål i Buffalo Sabres 5-1-seger mot Edmonton Oilers har 21-åringen nu gjort fem poäng på sju matcher sedan han kallades upp.

Noah Östlund har hittat rätt i NHL.

Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images.

Buffalo kallade upp både Noah Östlund och Isak Rosén när de fick skadeproblem. Duon har sedan gjort sitt för att visa att de förtjänar en plats i ligan. Båda två har levererat poängmässigt och i natt var det Östlunds tur att skina.

Med två mål i 5-1-segern mot Edmonton stod 21-åringen för sitt andra och tredje NHL-mål i karriären.

Sedan han kallades upp har det blivit fem poäng på sju matcher. En stark siffra för centern som verkligen har tagit för sig. I nattens match stod han för 1-0-målet, på assist från Rosén och Rasmus Dahlin.

Har Noah Östlund spelat till sig en plats i NHL?

Efter att Jack Roslovic kvitterat för Oilers gjorde Sabres två snabba mål genom Bowen Byram och Beck Malenstyn för att kliva ifrån till 3-1. I den tredje perioden utökade sedan Noah Östlund till 4-1 innan Tage Thompson stängde matchen med 5-1 i tom kasse.

Den tidigare djurgårdstalangen stod för sju poäng på sex matcher i AHL innan han blev uppkallad. Det återstår nu att se hur Buffalo resonerar när de ordinarie spelarna börjar komma tillbaka från skada. Men klart är att den unge svensken har en starka argumentaion för att få vara kvar i NHL.

Source: Noah Östlund @ Elite Prospects