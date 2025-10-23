Noah Östlund starka start i AHL med Rochester Americans betalar sig. I natt säsongsdebuterade han i NHL med Buffalo Sabres när Detroit Red Wings besegrades med 4–2.

Noah Östlund gjorde säsongsdebut för Buffalo Sabres i natt. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy Live News

Noah Östlund lyckades inte spela till sig en plats i Buffalo Sabres inför säsongen. I stället fick han inleda med spel i farmarlaget Rochester Americans. Där har han under sin andra säsong i Nordamerika gjort ett fint avtryck med fem poäng (1+4) på de fyra inledande matcherna.

Inför Sabres möte med Detroit Red Wings i natt hade 21-åringen blivit uppkallad till NHL. Där säsongsdebuterade han i en kedja med Jason Zucker och Jack Quinn. Östlund lämnade visserligen 4–2-segern utan poäng, men kedjan låg bakom vinsten via mål av både Zucker och Quinn.

Noah Östlund lämnade isen som +2 efter att ha spelat knappa tio minuter och avlossat ett skott på mål.

Noah Östlund fick chansen av Buffalo Sabres

– Vi fick se lite av honom i fjol och nu får vi chansen att titta på honom igen, sade Sabres coach Lindy Ruff om Östlund inför matchen.

– Han hade ett riktigt bra år i Rochester och spelar bra defensivt. Jag hoppas att han ska kunna bidra offensivt också. Vi kanske inte fick se det (i NHL) i fjol, men kapaciteten finns defiitivt där.

Den tidigare djurgårds- och Växjöcentern gjorde 36 poäng på 45 matcher i AHL under fjolåret, trots en otäck skada som hämmade honom under hösten. Han gick sedan poänglös från de åtta NHL-matcher han fick med Sabres.

I nattens match kom de enda svenska poäng från Detroit-spelare. Jonatan Berggren plockade upp säsongens första assist i sin tredje match efter att ha stått utanför laget en del under säsongsinledningen. Lucas Raymond och Albert Johansson svarade också för varsin assist.

I Buffalos kasse utmärkte sig debutanten Colten Ellis med 27 räddningar. 25-åringen plockades upp från St. Louis Blues på waivers inför säsongen efter en stark säsong med farmarlaget Springfield Thunderbirds i AHL i fjol, där han hade en räddningsprocent på 92,2 över 42 matcher. Kanadensaren draftades ursprungligen av Blues i tredje rundan 2019, men har uteslutande spelat i AHL och ECHL sedan han äntrade proffshockeyn 2021.

Buffalo–Detroit 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

Andra perioden: 0–1 (23.01) JT Compher (Albert Johansson, Jonatan Berggren), 1–1 (31.37) Jason Zucker, 2–1 (36.28) Tyson Kozak (Colten Ellis, Mattias Samuelsson), 2–2 (38.19) Emmitt Finnie (Dylan Larkin, Lucas Raymond).

Tredje perioden: 3–2 (44.16) Jack Quinn (Ryan McLeod, Bowen Byram), 4–2 (48.11) Josh Doan (Ryan McLeod, Conor Timmins).

