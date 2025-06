Tog en lägre lön – för att få igenom trejden

Noah Dobson trejdades till Montréal Canadiens och skrev omedelbart på ett åttaårskontrakt. Med en lägre lön än vad han hade kunnat få någon annanstans.

– Jag tror inte att det är många spelare i Florida som ångrar att de tog mindre pengar för att stanna i Florida, säger general manager Kent Hughes till Montréal-reportern Eric Engels.

Noah Dobson spelar i Montréal Canadiens nästa säsong.

<script data-wid=”auto” type=”text/javascript” src=”https://content.viralize.tv/display/?zid=AAFwJrEpFUkIJEOA&cid=ABaxsm8ZGQmiJDAc”></script>Wendell Cruz-Imagn Images

Det var draftdagens stora blockbuster-trejd. Noah Dobson till Montréal Canadiens mot Emil Heineman och det 16:e och 17:e valet av årets NHL-draft. Det blev till slut Victor Eklund och backen Kashawn Aitcheson som blev spelarna som valdes med draftvalen.

Omedelbart efter trejden skrev Dobson också på ett åttaårskontrakt med Montréal. Ett kontrakt som hade kunnat vara större någon annanstans. När han fortfarande tillhörde New York Islanders pratades det om att han ville ha upp mot elva miljoner dollar per säsong. Nu landade det in på 9,5 miljoner dollar i snitt.

Spelarens agent har också bekräftat att de tog en något rabatterad lön för att få igenom trejden och skriva på för Canadiens.

– Min erfarenhet av att representera hockeyspelare är att när de får smaken av att vinna… Då är det det de jagar och inte pengarna. De jagar det och vissa kollar tillbaka och säger att de önskar att de hade kommit på det tidigare och börjat jaga det tidigare, säger general manager Kent Hughes.

Noah Dobson tog rabatt för att spela i Montréal Canadiens

Just Noah Dobson är en spelare som nådde 70 poäng som back så sent som säsongen 23/24. Nu är tanken att han ska vara en av de ledande spelarna i ombyggnationen.

I Montréal är han nu bäst betald med sina 9,5 miljoner dollar per säsong. Men en högerfattad back av den kalibern hade också kunnat kosta betydligt mer.

– Jag tror inte att det är många spelare i Florida som ångrar att de tog mindre pengar för att stanna i Florida. Där ska deras organisation ha kredd för. De har skapat en miljö där de kan vinna och gillar att jobba tillsammans. Och det är vad vi försöker göra.

Source: Noah Dobson @ Elite Prospects