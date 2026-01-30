Första nollan i NHL, eller? ”Inte säker på om det räknas”

Den tidigare Södertälje-målvakten Nikita Tolopilo har hållit sin första nolla i NHL, eller? Under två minuter av 2–0-segern saknades nämligen 25-åringen på isen.

– Jag är inte säker på om det räknas, säger Vancouver-målvakten från Belarus efter mötet med Anaheim.

Nikita Tolopilo höll sin första nolla i NHL (?). Foto: Bildbyrån och X/Vancouver (skärmdump).

Tidigare i veckan kom beskedet från Vancouver Canucks att Thatcher Demko skulle bli borta resten av säsongen. Lösningen blev då att kalla upp 25-årige Nikita Tolopilo från AHL, och natten till onsdag gjorde den tidigare Södertälje-målvakten sin tionde match på den stora scenen.

Inatt, i 2–0-segern mot Anaheim Ducks, nådde Tolopilo en ny milstolpe. Eller gjorde han verkligen det?

– Ja, jag är inte säker på om det räknas som en hållen nolla, men det var en bra match av alla. Vi kämpade hårt till slutet och gav allt. Skönt att vinna, säger han på isen efter matchen.

Tvingades kliva av för undersökning

Belarus-målvakten blev framröstad som matchens lirare efter 32 av 32 möjliga räddningar. Men under två minuter av matchen vaktade kollegan Kevin Lankinen buren.

Tolopilo hade fått en smäll mot huvudet i slutet av första perioden och blev därför inkallad till test i pausen. Lankinen ställde upp vid nedsläpp i andra, men fick sedan kliva av en kort stund senare. Förra årets Calder Cup-vinnare kom tillbaka och fortsatte storspela.

– Jag vet inte, jag gör bara mitt jobb. Det är simpelt, säger han i intervjun på isen.

Burväktaren kom till Sverige och Södertälje 2021, och gjorde två säsonger i Hockeyallsvenskan. Därifrån blev det direkt AHL-spel med Abbotsford Canucks, och nu har han börjat sin resa in i NHL på riktigt.

”It was a great game by everyone… We battled hard ’til the end.”



🗣️ Rinkside Reporter Olivia McDonald with first star Nikita Tolopilo! pic.twitter.com/5VQ0ISbP2B — Vancouver Canucks (@Canucks) January 30, 2026

