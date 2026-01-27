I somras gjordes han till den då fjärde bäst betalda på sin position i NHL. Nu meddelar Vancouver Canucks att burväktaren, Thatcher Demko, blir borta resten av säsongen.

– Thatcher kommer att opereras nästa vecka för en skada som inte är relaterad till den som höll honom borta från spel förra säsongen, meddelar GM Patrik Allvin.

Thatcher Demko är skadad – blir borta resten av 2025/26. Foto: Bildbyrån/Bob Frid-Imagn Images.

2025/26-säsongen har varken gått som Thatcher Demko eller Vancouver Canucks hoppats. Nu kommer en tung smäll för NHL:s sämsta lag.

Efter att hans lag endast samlat ihop två vinster sedan 21 december, meddelar svenske General Managern, Patrik Allvin, att 30-årige Demko inte kommer att göra någon mer match denna säsong.

– Efter samråd med våra lagläkare och externa specialister kommer Thatcher Demko att plockas bort resten av året. Thatcher kommer att opereras nästa vecka för en skada som inte är relaterad till den som höll honom borta från spel förra säsongen. Efter rehabiliteringen kommer han att vara redo till starten av träningslägret i september, säger Allvin i ett uttalande.

Nikita Tolopilo uppkallad av Vancouver

Målvakten från San Diego valdes av Vancouver i andra rundan av NHL-draften 2014. Han slog sig sedan in i NHL via college, och är nu inne på sin tionde säsong i klubben. Över dessa har han spelat 262 matcher i grundserien, men endast fem i slutspel.

I somras kom parterna överens om ett tre år långt kontrakt värt 8,5 miljoner dollar per säsong. Det gjorde då målvakten till den fjärde bäst betalda på sin position i NHL.

Hittills denna säsong har 30-åringen räddat 89,7 procent, vilket tillhör de sämre av hans säsonger i ligan. Kevin Lankinen har vaktat buren i nästan lika många matcher, medan tidigare SSK-målvakten Nikita Tolopilo även finns tillgänglig där bakom. Inte minst nu när Demko går skadad. Tolopilo blev nyligen uppkallad av Vancouver.