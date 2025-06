Ryske stjärnan tar hem ännu ett pris i NHL

För andra gången i NHL-karriären tar Nikita Kutjerov hem Ted Lindsay Award.

Tampa Bay Lightnings stjärna har blivit framröstad av sina motståndare och prisas – igen.

Nikita Kutjerov. Foto: Bildbyrån/Nathan Ray Seebeck.

2019 satte Nikita Kutjerov sitt dåvarande personliga poängrekord med 44 mål och 100 assist i NHL:s grundserie, och tog därmed även hem Art Ross Trophy, Hart Trophy – och Ted Lindsay Award.



Nu har den ryske superstjärnan återigen blivit vald som vinnare av den sistnämnda utmärkelsen.



Priset delas ut årligen av spelarfacket NHLPA i NHL, och går till den som spelarna själva anser var MVP under grundserien. För Nikita Kutjerov är det andra gången (första sedan 2019) som han blir framröstad av sina motståndare i NHL, och även denna gång kommer det efter att han också vunnit Art Ross Trophy för flest inspelade poäng. Nu med 121 (37+84).



31-åringen från Ryssland var även en finalist till Ted Lindsay Award under förra året, men då kammade Nathan MacKinnon hem det hela.



Nikita Kutjerov har nu avslutat sin tolfte säsong i NHL och har under den tiden endast representerat Tampa Bay Lightning. Det nuvarande kontraktet gäller till och med 2026/27 och gör att han kan bygga vidare på sina 994 poäng (357+637) i klubben över de 803 grundseriematcherna.

Source: Nikita Kucherov @ Elite Prospects