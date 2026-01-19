Nick Leddy har, efter 13 raka år i NHL, blivit uppsatt på waivers. Nu kan den tidigare Stanley Cup-vinnaren få fortsätta karriären i AHL.

Nick Leddy är uppsatt på waivers av San José.

Foto: Caean Couto-Imagn Images.

Med över 1 000 NHL-matcher och en Stanley Cup valde San José Sharks att plocka in Nick Leddy inför säsongen. 34-åringen kom då från ett par år i St. Louis Blues men har även ett förflutet i New York Islanders och Chicago Blackhawks.

2013 var han även med och blev mästare med ”Hawks”.

Sedan debuten i ligan 2010 har det blivit över 1 000 matcher där han sedan säsongen 12/13 spelat exklusivt i NHL. Men nu har Sharks valt att skicka ner veteranen. Han kommer då behöva passera waivers för att kunna hamna i ligan. Det återstår nu att se om något av resterande 31 lag vill plocka upp honom. Annars väntar spel i farmarligan för första gången på 13 år.

Hans kontrakt är värt fyra miljoner dollar och sträcker sig enbart över den här säsongen.

Den här säsongen har Nick Leddy gjort fyra assist på 19 matcher.

Source: Nick Leddy @ Elite Prospects