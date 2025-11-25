Med en ännu säsong på väg att åt pipan ska Vancouver Canucks lagledning med svenske Patrik Allvin i spetsen vara redo att starta en utförsäljning. Elliotte Friedman på Sportsnet rapporterar att klubben är redo att trejda flera av sina veteraner. Dock inte kaptenen Quinn Hughes – än.

Vancouver Canucks uppges vara redo att trejda veteraner. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Vancouver Canucks har upplevt ännu en tung start på säsongen. Efter helgens bottennapp mot Calgary Flames (förlust 2–5 på hemmais) ska lagledningens tålamod tryta.

Nu rapporterar Elliotte Friedman att förändringar kan vara på väg att komma i svenskklubben.

”Enligt flera källor har Vancouver Canucks gjort klart att de – i ett försök att föryngra laget – är villiga att lyssna på bud på ’veteranspelare’”, skriver Friedman.

Dock ska detta inte inkludera stjärnbacken och kaptenen Quinn Hughes i det här skedet. Amerikanen är kontrakterad över nästa säsong också, men enligt uppgift kommer Canucks få svårt att behålla honom när avtalet löper ut då han ryktas ha en önskan om att spela med sina bröder Jack och Luke Hughes i New Jersey Devils.

Elias Pettersson kan inte bli bortbytt

Inte heller Elias Pettersson omfattas av de här uppgifterna då han sitter på en no movement-klausul som gör det omöjligt för Canucks att trejda honom utan hans eget medgivande.

Friedman skriver att det snarare handlar om spelare som är blivande free agents och kanske en och annan som har något år kvar på sina avtal.

Vancouver Canucks har under årets säsong haft sju olika svenskar i spel för klubben. Förutom Elias Pettersson handlar det om backarna Marcus Pettersson, Elias Pettersson och Tom Willander samt forwards trion Linus Karlsson, Jonathan Lekkerimäki och Nils Åman. Utöver det har Nils Höglander missat de inledande månaderna av säsongen på grund av skada.

Vancouver ligger just nu näst sist i Pacific Divison med 20 inspelade poäng på 23 matcher. Bara Calgary (19) och Nashville Predators (16) är sämre i hela NHL.