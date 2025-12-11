NHL-svensken tvingades bryta – blockade skott

Simon Edvinsson blockade skott i Detroit Red Wings match mot Calgary Flames i natt.

22-åringen gick av skadad – och kunde inte återvända i den tredje perioden.

Simon Edvinsson skadade sig i natt. Foto: Bildbyrån

Detroit Red Wings höll på att kollapsa, när man tappade sin 4–0 ledning på bortais till att till slut vinna med uddamålet, 4–3, mot Calgary Flames. Allting började med att Simon Edvinsson gick av skadad.

VM-backen från i våras blockade ett skott och återvände aldrig till matchen. Hittills är uppgifterna få kring hur allvarlig skadan kan vara för Edvinsson som numera är ordinarie i NHL sedan förra säsongen. Detroit är mitt inne i en bortaturné och även nästa match går i Kanada, borta mot Edmonton Oilers. Senare är det dags för match mot Chicago Blackhawks innan man vänder hem igen.

I matchen gjorde Axel Sandin-Pellikka mål, och därmed poäng i fjärde raka matchen. Läs mer om det här!