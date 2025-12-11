Superformen fortsätter – ”ASP” målskytt i segern

Axel Sandin-Pellikka, 20, är i superform.

I samband med att OS-uttagningen närmar sig har spelaren nu gjort poäng i fyra raka matcher.

I natt blev han målskytt i uddamålssegern mot Calgary Flames.

– Han blir bättre för varje kväll, lyder tränaren Todd McLellans dom.

Axel Sandin-Pellikka slog till med tredje målet för säsongen. Foto: Bildbyrån

Efter att ha tagit både SHL och JVM med storm de senaste åren var det i våras, efter Skellefteås semifinaluttåg i slutspelet, dags att flytta över. Det blev fem matcher i AHL för Grand Rapids Griffins innan säsongen var slut.

När hösten sedan skulle dra i gång var han och tidigare lagkamraten i Skellefteå AIK, Michael Brandsegg-Nygård, kvar i NHL-laget Detroit Red Wings efter campen. Men efter nio matcher blev Brandsegg-Nygård nedflyttad till AHL, men det blev inte Sandin-Pellikka.

Tappade nästan ledningen

Trots att poängformen har gått upp och ned, har backen nu gjort poäng i fyra raka matcher, närmare bestämt fem poäng. I natt slog han till med 2–0 målet mot Calgary Flames på ett direktskott som fick publiken att ställa sig upp.

Målet var Axel Sandin-Pellikkas tredje mål och totalt elfte poäng. Matchen vanns av Detroit efter att laget gått upp till en 4–0 ledning, men sedan tappat till en uddamålsseger efter bland annat en assist från Rasmus Andersson.

– Hans självförtroende ser ut att vara på uppgång, vilket är en riktigt bra grej. Det är svårt för en lite mindre, ung back att komma in i ligan och lära sig att flyga direkt. Men vi har massor av förtroende för honom och han blir bättre för varje kväll, säger tränaren Todd McLellan till NHL.com.

Source: Axel Sandin-Pellikka @ Elite Prospects