NHL-svensken målskytt – efter två månaders torka

Calle Järnkrok, 34, ryktas till Brynäs.

Natten till nyårsafton gjorde forwarden mål för första gången på två månader, då han nätade mot Jacob Markström och New Jersey Devils.

Järnkrok blev målskytt igen. Foto: Bildbyrån

3-0 målet i matchen gjordes av Calle Järnkrok och det var hans femte mål för säsongen, men blott första sedan den 2 november.

För några veckor sedan, mitt i måltorkan, rapporterade Aftonbladet att Järnkrok är nära en flytt till Brynäs till nästa säsong. Kanske kan forwarden fortsätta att leverera lite mål under våren och komma laddad inför nästa säsong. Då kommer han att få spela med Jakob Silfverberg och gänget, precis som han gjorde innan han flyttade över.

Om det blir så, det får vi se. Tills dess behöver Toronto Maple Leafs få ordning på säsongen, fär det har inte alls gått bra. Då var 4–0 segern mot Jacob Markströms New Jersey Devils i natt ett kliv på vägen i alla fall.

Source: Calle Järnkrok @ Elite Prospects