Chicago-forwarden André Burakovsky hade inte gjort mål på 19 matcher.

I natt bjöd han på show – och kvitterade mot Utah Mammoth med ett zorromål.

André Burakovsky bestämde sig för att pucken skulle in – på ett sätt eller ett annat

Foto: Bildbyrån/tv-bilder

André Burakovsky, 31, hade gått mållös i 19 matcher, men hade ändå stått för tio mål och 20 assistpoäng under första säsongen i Chicago Blackhawks.

I nattens match mot Utah Mammoth var det som att han hade bestämt sig för att nu ska det släppa.

Viktiga poäng för Chicago

Forwarden fick pucken bakom förlängda mållinjen och trädde in den med klubban bakom Vitek Vanecek. Målet innebar 2–2 i matchen och var det sista i ordinarie tid.

På övertid avgjorde Frank Nazar med 3–2 för Chicago Blackhawks.

Utah Mammoth går mot slutspel och är femma i sin konferens. Däremot för Chicagos del krävs en riktigt stark avslutning på säsongen, då man har åtta poäng upp till åttan Seattle Kraken.