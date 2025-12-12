Utah Mammoth kommer att få klara sig utan stjärnforwarden Logan Cooley under en längre tid.

En underkroppsskada gör att 21-åringen blir borta i minst åtta veckor.

Logan Cooley.

Foto: Tyler Tate/AP/Alamy

Logan Cooley kolliderade med knät i stolpen i samband med en inbrytning i förra veckans match mot Vancouver och blev liggandes på isen ett tag, innan han av egen kraft kunde ta sig av isen. Cooley har sedan dess missat tre raka matcher för Utah – och nu står det klart att den 21-årige NHL-stjärnan blir borta länge.

Via ett inlägg på X meddelar general managern Bill Armstrong att Cooley kommer att bli i minst åtta veckor till följd av skadan.

Cooley är Utahs målbäste spelare den här säsongen med 14 fullträffar på 29 matcher och låg vid tillfället för skadan på en tredjeplats i lagets interna poängliga, tre poäng bakom ettan Clayton Keller.

Har skrivit kontrakt värt över 740 miljoner

I slutet av oktober skrev Cooley på ett nytt åttaårskontrakt värt 80 miljoner dollar med Utah, vilket motsvarar cirka 742 miljoner kronor. 21-åringen, som draftades som tredje spelare totalt i NHL-draften 2022, är just nu inne på sitt sista år på sitt entry level-kontrakt med Mammoth.

Cooley NHL-debuterade 2023 och har under sina år i ligan producerat totalt 132 poäng på 186 matcher.

Förra säsongen var han Utahs näst poängbäste spelare, då han noterades för 65 poäng (25+40) på 75 matcher.