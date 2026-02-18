Legendaren tillbaka – kliver in i Edmonton

Edmonton Oilers gör en förändring på tränarsidan. Legendaren Paul Coffey återvänder till laget som backcoach – efter att ha lämnat laget efter förra säsongen.

Paul Coffey återvänder till Edmonton Oilers bås. Foto: Perry Nelson-USA TODAY Sports

Edmonton Oilers meddelar på onsdagsmorgonen att Paul Coffey återvänder till deras tränarstab efter det olympiska uppehållet.

Coffey, 64, ingick tidigare i Kris Knoblauchs tränarstab i Edmonton under säsongerna 2023/24 och 2024/25, där han hjälpte klubben att nå Stanley Cup-finalen båda åren samtidigt som han ansvarade för lagets backar.

– Jag har haft regelbunden kontakt med Paul sedan förra sommaren och jag tror att vi kommer att gynnas, både som lag och som ledarstab, av att han återvänder just nu, säger Knoblauch i ett uttalande på onsdagen.

– Jag ser fram emot att återvända och arbeta tillsammans med Kris och hela staben, tillägger Coffey. Med 24 matcher kvar av säsongen finns det gott om tid att bygga vidare på det positiva och skapa momentum inför ännu en lång slutspelsresa.

Paul Coffey tillbaka i Edmonton Oilers

Coffey vann Stanley Cup fyra gånger med Oilers och Pittsburgh Penguins under sin Hall of Fame-karriär som spelare och har haft flera olika roller inom Oilers-organisationen efter att han avslutade karriären. Han återvände som skills coach under säsongen 2017/18 och blev senare särskild rådgivare åt Oilers ägare och ordförande Daryl Katz.

Han hade den rådgivande rollen när Oilers flyttade ner honom till båset i samband med en tränarförändring 2023. Efter förra säsongen återgick han till rådgivarrollen, men kommer nu återigen att arbeta direkt med Knoblauch.

Oilers draftade Coffey som sjätte spelare totalt i NHL-draften 1980. Den Ontario-födde backen vann Norris Trophy som NHL:s bästa back tre gånger och satte ligarekord med 48 mål för Oilers säsongen 1985/86.

Totalt noterades Coffey för 396 mål och 1 531 poäng på 1 409 matcher under 21 säsonger med Oilers, Penguins, Los Angeles Kings, Detroit Red Wings, Hartford Whalers, Philadelphia Flyers, Chicago Blackhawks, Carolina Hurricanes och Boston Bruins. I slutspelet gjorde han ytterligare 59 mål och 196 poäng på 194 matcher.