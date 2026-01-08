NHL i sorg: Legendaren död

NHL har sorg.

Under natten kom beskedet att målvaktslegendaren Glenn Hall gått bort vid 94 års ålder.

Glenn Hall i Chicago-tröjan 1966.

Foto: IHA/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelade NHL under natten till torsdag, svensk tid, att målvaktslegenden, tillika Hall of Fame-målvakten, Glenn Hall är död.

Hall spelade i NHL under 50-, 60- och 70-talet, där han spelade tio säsonger med Chicago Blackhawks, två med Detroit Red Wings och fyra med St. Louis Blues. Under sin karriär samlade Hall på sig totalt 906 matcher i ligan och vann Stanley Cup med 1961 med Chicago, där han fick smeknamnet ”Mr. Goalie”. 1968 tilldelades han Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulle spelare när St. Louis förlorade finalen mot Montréal och tre gånger utsågs han till ligans bästa målvakt genom att tilldelas Vezina Trophy.

– NHL-familjen sörjer legendarens död och skickar våra varmaste kondoleanser till Glenns barn Pat, Lindsay, Tammy och Leslie, liksom till hela Hall-familjen, säger ligans kommissionär Gary Bettman till NHL:s hemsida.

Innehavare av svårslaget rekord

Hall är innehavaren av ett av NHL:s mest svårslagna rekord, då han mellan den 6 oktober 1995 och 7 november 1962 startade 502 raka matcher, 552 med slutspelet inkluderat. 1975 valdes han in i Hockey Hall of Fame.

Glenn Hall blev 94 år gammal.