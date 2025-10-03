Pellikka närmar sig NHL-debut – men landsmannen skickas ner

William Wallinder får starta säsongen i AHL. År tre i Nordamerika får den svenska backen nu inleda säsongen i farmarligan.

Samtidigt kommer Axel Sandin-Pellikka allt närmare en tröja i NHL-premiären.

Axel Sandin Pellikka är kvar i NHL samtidigt som William Wallinder skickas till AHL.

Foto: Bildbyrån & David Guralnick/Detroit News via AP.

Det var efter säsongen 22/23 som William Wallinder lämnade Rögle och Sverige för spel i Nordamerika. Draftad av Detroit Red Wings organisation har backen huserat i deras AHL-lag, Grand Rapids Griffins, de senaste åren. När han nu går in på sin tredje säsong på andra sidan Atlanten blir det spel i AHL till att börja med.

Ännu har svensken inte fått chansen att NHL-debutera, och nu skickas han alltså ner av Red Wings ett par dagar innan säsongspremiären. Förra säsongen blev det 19 poäng på 62 matcher, en förbättring från de 15 23-åringen levererade säsongen innan.

Detroit har nu bara nio backar kvar i NHL-laget, och det återstår att se vilka som tar plats i premiärtruppen. Just nu finns det hela fyra svenskar i lagdelen med Albert Johansson, Simon Edvinsson, Erik Gustafsson och Axel Sandin-Pellikka. Noterbart är alltså att Pellikka är kvar i truppen och därmed kommer allt närmare en tröja i premiären.

Bland forwards är alltjämt Elmer Söderblom och Michael Brandsegg-Nygård kvar. Utöver Lucas Raymond, så klart.

Source: William Wallinder @ Elite Prospects