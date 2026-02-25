Den tidigare NHL-stjärnan Ron Duguay kämpar mot cancer. Nu vädjar hans familj om ekonomiskt stöd för att klara de växande vårdkostnaderna, skriver People Magazine.

– Cancer suger livet ur en – och det är fruktansvärt kostsamt, säger den tidigare New York Rangers-stjärnan.

Tidigare NHL-stjärnan Ron Duguay är svårt cancersjuk. Foto: Arthur Mola/Invision for The Hollywood Reporter/AP Images

Det är Duguays döttrar, Shay Thomas och Amber Stavros, som har startat en insamling via GoFundMe. I beskrivningen skriver de att beslutet togs efter många samtal inom familjen – trots att deras pappa aldrig velat be om hjälp.

– Vår pappa har aldrig varit någon som ber om stöd, särskilt inte när det gäller pengar. Han har alltid försökt lösa allt själv och inte belasta någon annan, skriver Shay Thomas.

Enligt Duguay själv började cancern i tjocktarmen och har sedan spridit sig till både blindtarmen och gallblåsan. För New York Post berättar han att det känns mycket svårt att be om ekonomiskt stöd.

– Normalt sett är det jag som hjälper andra. Men cancer suger livet ur en – och det är fruktansvärt kostsamt, säger han.

Den 68-årige kanadensaren har genomgått behandling i Kalifornien men är bosatt i Florida, vilket har ökat de totala utgifterna. Samtidigt har han inte kunnat arbeta i samma omfattning som tidigare.

Familjen uppger också att hans tumörvärden nyligen har börjat stiga igen. Därför undersöker de nu alternativa behandlingsmetoder utanför USA, i hopp om att ge honom bästa möjliga chans. Dessa behandlingar innebär dock ytterligare ekonomiska påfrestningar.

I ett känslosamt inlägg på Instagram den 23 februari delade Shay Thomas en uppdatering om sin pappas tillstånd. Hon beskriver kampen mot sjukdomen som oförutsägbar och orättvis.

”Just när man tror att något fungerar och hoppet börjar växa, dyker cancern upp någon annanstans”, skriver hon.

I ett videomontage syns Duguay under behandling, inför operation och tillsammans med familj och nära vänner – däribland den tidigare republikanska vicepresidentkandidaten Sarah Palin, som han kopplats samman med sedan 2022.

Ron Duguay spelade tolv säsonger i NHL mellan 1977 och 1988 och representerade bland andra New York Rangers, Detroit Red Wings, Los Angeles Kings och Pittsburgh Penguins. På 864 matcher gjorde han 620 poäng.

