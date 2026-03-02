OS-guldhjälten om trejdryktet: ”Vill vinna Stanley Cup..”

Vincent Trocheck, 32, var en del av det landslag som tog USA:s första OS-guld på 46 år.

Nu är han sugen på fler framgångar – och kan lämna New York Rangers.

J.T. Miller och Vincent Trocheck. Foto: Bildbyrån

New York Rangers ligger sist i Eastern Conference och är helt avhugget från slutspelshockey i vår. Dessutom ska organisationen under sin GM Chris Drury gå igenom en ”retool”, vilket innebär rejäla omtag. En del i det var att trejda bort Artemij Panarin till Los Angeles Kings. En av ligans stora stjärnor.

Efter att det ryktats en del om att Trocheck också kan bli föremål för en trejd, har han nu kommenterat dessa uppgifter.

”Jag skulle vilja vinna en Stanley Cup”

För NHL-journalisten Mollie Walker berättar han nu tydligt att han är öppen för det. Dessutom ska han ha en klausul som säger att Vincent Trochek inte kommer att trejdas till den västra sidan av Nordamerika.

”Jag är 32 år gammal och jag skulle vilja vinna en Stanley Cup”, säger han och fortsätter.

”Ja, det är ingen hemlighet, västkusten finns i min ”no trade”-klausul. Familjen är viktig för mig och den finns på östkusten”.

Den i Pittsburgh-födde centern har spelat för Florida Panthers, Carolina Hurricanes och gick till Rangers som free agent. Då var klubben en titelkandidat. Senast 2024 var Rangers i final i Eastern Conference, alltså ett steg från final. Där förlorade laget mot Florida Panthers med 2–4 i matcher.