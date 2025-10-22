En höftoperation under sommaren har hållit Pierre Engvall utanför spel hittills denna säsong. Nu kommer nästa smäll för NHL-svensken. New York Islanders meddelar att 29-åringen missar resten av 2025/26 efter ännu ett ingrepp.

Pierre Engvall i New York Islanders. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter en stormig fjolårssäsong fortsätter problemen för Pierre Engvall.



Den 29-årige svensken, som har ett avtal med New York Islanders till 2030, meddelas under onsdagen missa hela 2025/26-säsongen. Beskedet kommer endast en månad efter att NHL-klubben gått ut med att Ljungby-killen genomgått en operation under sommaren. Då var det höften. Nu är det fotleden. Ingreppet gjordes under tisdagen.



I och med den tidigare operationen har Engvall inte spelat en match sedan april 2025, och samtidigt finns det en hel del osäkerhet kring hans situation bortom skadorna.

Kritiserades av tränaren: ”Kan mycket mer”

Även om det till slut blev 62 matcher i NHL under 2024/25 så var det i stort ett stormigt år. Svensken med en lönetaksträff på tre miljoner dollar inledde nämligen i AHL, via waivers, och skickades sedan upp och ner flera gånger, och blev även petad från Islanders lag vid tillfällen.



I och med ovanstående, NHL-klubbens lönesits, och att skrev på ett sjuårskontrakt (!) för två somrar sedan, uppgavs han i somras vara på väg bort. Under förra året kritiserades dessutom Engvall flera gånger av sin tränare Patrick Roy, inför öppen ridå.



– Pierre förstår, vi behöver honom. Vi behöver att han spelar på ett visst sätt. Jag vet att han inte är en jättefysisk spelare, men han kan ge oss mycket mer än vad han nu gjort, sade Roy då.