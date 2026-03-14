Efter en lite tuffare period runt mål har Emil Heineman nu kommit igång igen i NHL. Leksandstalangen låg bakom nattens upphämtning mot LA Kings – och hyllades sedan igen.

– Han är mer involverad offensivt, och spelar bra defensivt, säger tränaren Patrick Roy.

Emil Heineman och hans två mål räddade nästan New York Islanders mot LA Kings. Adrian Kempe avgjorde. Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

”Du trejdar inte en kille som Emil Heineman”, har varit den text som många New York Islander fans använt på sociala medier. Lite som ett hån mot Montréal Canadiens efter sommarens trejd, och lite som en hyllning till svenskens spel. Inatt fick man återigen se 24-åringens betydelse för laget.

Med 0–3 på tavlan mot LA Kings kastade Patrick Roy om i sina kedjor. Mathew Barzal klev återigen in bredvid Bo Horvat och Emil Heineman, och plötsligt blev det match av det hela. Den tidigare Leksandsspelaren styrde in både 1–3 och 2–3, för att kliva upp på 18 fullträffar för säsongen. Men i slutändan räckte det inte hela vägen. Adrian Kempes 3–0 sent i första perioden blev matchavgörande.

Trots detta fortsätter hyllningarna att hagla över Heineman och hans personbästa säsong i NHL.

– Det jag gillar med hans spel just nu är att han börjar komma till chanser igen. Mot St. Louis Blues gjorde deras målvakt en fin räddning, idag gjorde han det genom att styra framför mål. Det känns som att han är där mer, avslutar sin forecheck, är mer involverad offensivt, och spelar bra defensivt. Han har passat Bo och Barzal bra, säger coachen Patrick Roy efter 2–3-förlusten.

Slutspelsmål av Heineman: ”Mer desperation”

Förra året blev det tio mål och totalt 18 poäng för Emil Heineman. Nu har han lika många assist, men har adderat åtta fler fullträffar. Något som gör att han rusar mot 20-målsstrecket. Mot LA Kings kom båda via styrningar framför mål. ”Slutspelsmål” kallade Patrick Roy det på presskonferensen.

– Vi började vinna fler puckar och var kanske lite mer samlade. Överlag började vi spela enklare. Vi vet vad vi är bra på, och hur vi nått framgång genom åren. Vi började spela så, och det gjorde att vi kom tillbaka i matchen. Vi hade chanser i första, men vi släppte till alldeles för mycket, säger han själv efter förlusten.

– Vi hade bara lite mer desperation i vårt spel, tillägger han sedan om nycklarna till utdelningen.

Noterbart är att Anze Kopitar, med sitt mål, nu är en poäng ifrån att tangera Marcel Dionnes klubbrekord i LA Kings på 1307 poäng.

