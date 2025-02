Bratt historisk – längsta sviten i Devils historia

Seger för New Jersey med 5–0 mot Nashville

Ondrej Palat avgjorde för New Jersey

New Jerseys 32:a seger för säsongen

New Jersey höll nollan när laget vann på bortaplan mot Nashville i NHL. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–2, 0–2). Jesper Bratt hade en passningspoäng för tionde matchen i följd – vilket är ett nytt klubbrekord.

Colorado nästa för New Jersey

New Jersey tog ledningen efter 13.46, genom Ondrej Palat framspelad av Luke Hughes och Dougie Hamilton. I andra perioden var New Jersey starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom mål av Dougie Hamilton och Seamus Casey. New Jersey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Stefan Noesen och Tomas Tatar.

Resultatet innebär att Nashville ligger kvar på sjunde plats och New Jersey på tredje plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann New Jersey Devils med 5–2.

Onsdag 26 februari 02.00 spelar Nashville hemma mot Florida. New Jersey möter Colorado borta i Ball Arena torsdag 27 februari 03.30.

Nashville–New Jersey 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)

Första perioden: 0–1 (13.46) Ondrej Palat (Luke Hughes, Dougie Hamilton).

Andra perioden: 0–2 (29.12) Dougie Hamilton (Nico Hischier, Jesper Bratt), 0–3 (34.30) Seamus Casey (Luke Hughes, Jack Hughes).

Tredje perioden: 0–4 (45.06) Stefan Noesen, 0–5 (49.29) Tomas Tatar (Nico Hischier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

Nashville: Florida Panthers, hemma, 26 februari

New Jersey: Colorado Avalanche, borta, 27 februari