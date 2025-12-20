Jacob Markström har visat upp oroande OS-form där räddningsprocenten varit hans sämsta i NHL sedan 2013/14. Inatt kom till slut ett efterlängtad trendbrott.

– Den här segern är hans ikväll, säger New Jersey Devils huvudtränare Sheldon Keefe efter 2–1-matchen mot Utah Mammoth.

Har Jacob Markström äntligen hittat formen inför OS? Foto: Bildbyrån (montage).

Både New Jersey Devils och Jacob Markström har gått igenom tuffa perioder under 2025/26-säsongen där svensken inte kommit upp till den tidigare nivå som gjort honom självklar mellan stolparna i Tre Kronor. Inatt, i 2–1-segern mot Utah Mammoth, fick 35-åringen de svar han behövde inför OS.

Efter 32 av 33 möjliga räddningar hyllades Markström som matchens spelare.

– Den här segern är hans ikväll. Vi får inte möjlighet att hänga med i matchen eller skapa stora ögonblick som de vi hade i tredje om det inte vore för ”Marky”, säger hans tränare Sheldon Keefe, enligt Devils-reportern Amanda Stein.

Den tidigare Brynäs-målvakten hade en räddningsprocent på 87,4 inför nattens seger, vilket var hans sämsta siffra i NHL sedan 2013/14 då han nyligen börjat slå sig in i ligan.

Markström: ”Man måste ha tunnelseende”

För Devils som lag var det hela även en efterlängtad uppföljning på 2–1-matchen mot Vegas för ett par dagar sedan. Att laget vinner två matcher i rad har nämligen inte hört till det vanliga under hösten och inledningen av vintern.

– Det är svårt att säga. Vi jobbar hårt och kämpar varje match. Ibland ser det inte ut som det, och så får vi inte resultaten vi vill ha, men vi jobbar hårt. Ingen vill det mer än vi i det här rummet, säger Markström till media om detta faktum.

– Man måste bara fortsätta kämpa, det är en lång säsong och man måste ha tunnelseende mot det långsiktiga målet och försöka hitta något att bygga på varje dag, fortsätter han.

Den enda som lyckades överlista Markström i mötet var 20-årige Daniil But. Detta med ett överraskande backandskott i powerplay, som för övrigt var hans första i NHL. Connor Brown svarade för Devils i andra perioden innan Stefan Noesen avgjorde till 2–1 tidigt i tredje. Även detta kom i powerplay.

