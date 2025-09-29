Jacob Markström har utgående kontrakt med New Jersey Devils till nästa år.

Nu uppger insidern Kevin Weekes att Devils har skickat ett första bud till Markström.

Jacob Markström behöver ett nytt kontrakt i NHL från och med nästa år. Foto: Bildbyrån (Montage)

När Jacob Markström lämnade Vancouver Canucks som free agent 2020 skrev han på ett sexårskontrakt med Calgary Flames. Det kontraktet löper ut nästa år och Markström, som numera spelare i New Jersey Devils, behöver teckna ett nytt avtal för att stanna i NHL.

Devils verkar dock inte ha några ambitioner att släppa Markström som free agent, likt Vancouver gjorde för fem år sedan. New Jersey är nämligen tidigt ute i förhandlingarna med den svenske stjärnmålvakten och visar ett tydligt intresse att förlänga kontraktet med 35-åringen. Enligt uppgifter ska Devils redan ha inlett diskussioner med Markström om ett nytt avtal.

Så mycket erbjuder Devils till Jacob Markström

Det är insidern Kevin Weekes som skriver på X att New Jersey Devils har skickat sitt första bud till Markströms läger i förhandlingarna. Enligt Weekes ska Devils första lönebud vara i området kring fem miljoner dollar (47 miljoner kronor) per säsong. Markström skulle i sådana fall gå ner i lön om han accepterade det budet eftersom att han just nu har en årslön på sex miljoner dollar (56,5 miljoner kronor).

Per sources, I’m told initial offer was in the $5M per year range from @NJDevils on a potential contract extension with Markstrom . #NJDevils #HockeyX pic.twitter.com/8d6ibgghGB — Kevin Weekes (@KevinWeekes) September 28, 2025

Jacob Markström trejdades till New Jersey Devils från Calgary Flames förra säsongen. Under sin första säsong i Jersey vaktade han kassen i 49 matcher och hade en räddningsprocent på 90,0 samt 2,50 insläppta mål per match. En skada gjorde att veteranmålvakten missade 4 Nations Face-Off i februari men han var sedan med och spelade Hockey-VM i Stockholm med Tre Kronor. Där var Markström förstemålvakt för Sverige på vägen till bronset.

Gävlesonen kliver snart in i sin 16:e NHL-säsong och totalt i sin karriär har han spelat 534 matcher för Florida Panthers, Vancouver Canucks, Calgary Flames och New Jersey Devils. Endast Henrik Lundqvist har gjort fler NHL-matcher bland svenska målvakter genom tiderna.

Source: Jacob Markström @ Elite Prospects