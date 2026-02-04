Sågar egna spelarna: ”Vi viker bara ner oss”

En av de senaste fem matcherna har slutat i seger. Inatt, efter 0–3 mot Columbus, satte New Jersey Devils tränare, Sheldon Keefe, ner foten.

– Vi viker bara ner oss i tredje perioden … viker ner oss. Och det är inte tillräckligt bra, säger han till media.

Jacob Markström och Devils tränare Sheldon Keefe. Foto: AP Photo/Adam Hunger/Gene J. Puskar.

Med en match kvar att spela innan OS-uppehållet har Jacob Markström visat upp relativt fina siffror. Men för New Jersey Devils som lag ser det tungt ut.

Trot att Columbus Blue Jackets inledde med att skjuta endast tre skott i första perioden, klev man av isen som segrare med 3–0 på Devils hemmaplan. Ett resultat som innebär att förlängningssegern mot Nashville, är Markström och gängets enda över de senaste fem i NHL.

Detta faktum fick huvudtränaren Sheldon Keefe att sätta ner foten mot sitt egna lag, efter slutsignal.

– Det är delvis självförtroende, det är delvis mental tuffhet. Vi är inte mentalt tuffa nog, helt klart. Det här är kritiska ögonblick i vår säsong. Gå tillbaka till Ottawa, samma sak. Kritiska ögonblick. Ni kan visa vad vi är kapabla till i den första perioden … grabbar, håll er till en plan. Vi är precis där. Ni släpper till tre skott på mål; ni måste kunna göra en aktion för att ta ledningen. Ni gör det inte, OK, då kommer ni att hänga kvar. Tja, ni måste hitta ett sätt att göra en aktion. Skaffa er en ledning. Kom igång.

– OK, ni gör det inte, men ge inte vika. Ni måste hålla fast vid det. Ni måste ta er till förlängning, ta extrapoängen. Jag sa det många gånger förra säsongen och det dyker upp igen … oavsett om det är mental tuffhet och kondition, fysisk tuffhet och kondition, så viker vi ner oss i de här situationerna. Det är helt enkelt inte tillräckligt bra.

Lägger över det på spelarna: ”Måste kliva fram”

Med 56 matcher spelade denna NHL-säsong har New Jersey Devils samlat på sig 58 poäng. Därmed ligger man näst sist i Eastern Conference, endast över New York Rangers.

– Jag tror inte att det är ett systemproblem, inte ens för en sekund. Jag har varit tränare i 20 år. Jag tror att alla som någonsin har spelat för mig eller coachat med mig i min stab vet hur jag ser spelet och vad jag letar efter och vad jag gillar hos våra spelare och vårt lag. Så, spelarna måste kliva fram här. Vi håller på att sätta ihop en plan och killarna köper in sig, och vi är precis där i matcherna. Vi ger oss själva en chans, säger Keefe och fortsätter.

– Man kan prata om coachning eller struktur, ett system. Det är inte så ligan fungerar. Du sätter upp en plan, du har ett upplägg, spelarna gör spel och vi har inte haft tillräckligt av det. Det är upp till mig att få igång dem, få deras självförtroende. Men också måste vi helt enkelt kliva fram här.

Markström stod för 23 av 25 möjliga räddningar mot Columbus.

