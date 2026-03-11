Nathan MacKinnnon körde över Connor Ingram och fick matchstraff. Efter matchen rasade huvudtränaren Jared Bednar på domslutet.

— Återigen, jag skiter i om deras målvakt är skadad. Den är på deras back – inte på vår kille, säger han på presskonferensen.

Nathan MacKinnon fick matchstraff efter den här situation med Connor Ingram.

Foto: Ron Chenoy-Imagn Images.

Det var med fem sekunder kvar av den andra perioden som det skedde en våldsam kollision framför Edmonton Oilers mål. Nathan MacKinnon kom med full fart och hamnade i målgården där han körde över Connor Ingram. Oilers-målvakten fick smällen rakt i huvudet och föll handlöst bakåt.

Efter ett ha tagit sig ut till omklädningsrummet fick sedan Tristan Jarry hoppa in i målet istället.

Samtidigt valde domarna att ge matchstraff till superstjärnan, det för en målvaktsinterference. Hos Colorado Avalanche var det inte ett populärt beslut. Jared Bednar tyckte nämligen att Edmtonon hade sig själv att skylla för kollisionen.

— Målvakten är skadad så det är en femma. Återigen, jag skiter i om deras målvakt är skadad. Den är på deras back – inte på vår kille, säger tränaren.

Utan Nathan MacKinnon blev det också förlust för Colorado. De hade ledningen tidigt två gånger om efter mål av Ross Colton och Martin Necas. Edmonton kvitterade däremot genom Ryan Nugent-Hopkins och Jack Roslovic.

Nugent-Hopkins gav dem sedan ledningen med 3-2, ett resultat som stod sig in i den tredje perioden. Valeri Nitjusjkin kvitterade för Avalanche med 13 minuter kvar att spela. Bara drygt två minuter senare kom dock 4-3-målet för Edmonton, signerat Connor McDavid.

Ett mål som blev matchens sista.