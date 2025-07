Svaret – om konflikten: ”Det blev ganska galet”

Spelarna i Vancouver Canucks påminns fortfarande om konflikten mellan J.T. Miller och Elias Pettersson.

Nu ger backen Tyler Myers en inblick i hur NHL-laget hanterade det hela fram till trejden i februari.

– Det blev ganska galet under förra året, säger han i The Cam & Strick Podcast.

Tyler Myers, Elias Pettersson och J.T. Miller. Foto: Bildbyrån (montage).

Vid det här laget känner de flesta säkerligen till historien om hur en konflikt mellan storstjärnorna, J.T. Miller och Elias Pettersson, slutade i att den förstnämnde till slut fick trejdas bort från Vancouver Canucks. Det hela var en följetong under stora delar av 2024/25 och har inte heller glömts bort när 2025/26 står runt hörnet.



– Nu kan vi bara blicka framåt, sade Pettersson själv till Sportsnet efter Millers flytt till Rangers.



Den senaste att ge en inblick i situationen är nu 35-årige Tyler Myers som kommer att göra sin sjunde säsong intill ”EP40” under kommande säsong.



– Det blev ganska galet offentligt under förra året. Mycket mer än vad det egentligen var. Jag tänker inte sitta här och säga att det fanns en avsikt, men jag har varit i ett lag där två spelare som jag vet är nära vänner har använt knytnävarna efter en match, så… Det kommer att vara anspänning vart man än går, säger backen i The Cam & Strick Podcast under ondagen.

– Det kommer att finnas olika personligheter i varje lag. Man försöker bara vara en brygga när det behövs. Sen kommer killar fortfarande till ishallen och kämpar varje dag. Det var inte något som vi pratade högljutt om, fortsätter han.



Efter 35 poäng på 40 matcher i Canucks avslutade J.T. Miller året med 35 nya över 32 framträdanden i New York Rangers. Elias Pettersson hade det tuffare och var inte nära sina 102 och 89 poäng han producerat under de två föregående säsongerna.



– Mycket av det handlade om att ”Vancouver-marknaden” gjorde det större än vad det var, men vi hanterade de sakerna med ro. Det behöver inte vara något galet, säger Myers om hur det påverkade gruppen.



Konflikten mellan Elias Pettersson och J.T. Miller – det har hänt: