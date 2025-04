Till slutspel – för första gången sedan 2021

För första gången sedan 2021 kommer Montréal Canadiens spela slutspel.

Laget knep inatt sista platsen med en 4–2-seger – och får möta Washington Capitals i första rundan.

– Jag är väldigt glad för killarnas skull att de får uppleva den här staden när det blir slutspel, säger Brendan Gallagher.

Kaiden Guhle blev den stora hjälten när Montréal Canadiens säkrade slutspel som sista lag i NHL.



Backen stod både för 1–0 och 3–1 i nattens match mot Carolina Hurricanes och blev därmed helt avgörande för att skicka Canadiens till sitt första slutspel sedan 2021.



– Jag är bara så stolt eftersom det inte bara handlat om ett år, inte ett lag – det här går tillbaka tre, fyra år av att verkligen kämpa tillsammans. Jag är väldigt glad för killarnas skull att de får uppleva den här staden när det blir slutspel, säger Montreals forward Brendan Gallagher, enligt NHL.com.

Montréal avslutade i och med detta med 10-0-2 på hemmaplan i gundserien 2024/25, och får möta öst-sidans första seedade lag Washington Capitals. (Se hela slutspelsträdet nedan).



– Att vinna matchen här på hemmais för att säkra platsen. Jag tror inte det kunde ha blivit bättre. Fansen har varit med oss hela säsongen. Det var inte så mycket hopp eller förväntan på laget innan säsongen, förutom här i rummet, säger Montréals lagkapten Nick Suzuki och fortsätter om mötet:

– Vi tror på varandra, att vi inte bara kommer lägga oss mot förstaseedade laget, så jag är taggad på den här möjligheten.



Senast Canadiens tog sig till slutspel gick man hela vägen till final. Väl där föll man med 1–4 i matcher mot Tampa Bay Lightning. De senaste tre säsongerna har man slutat sist i Atlantic Division.

