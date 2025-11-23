Förlust för Toronto – trots Nylanders två poäng

Montreal vann med 5–2 mot Toronto

Noah Dobson avgjorde för Montreal

Andra raka förlusten för Toronto

Efter fem förluster i rad för Montreal i NHL kom en ljusning. Hemma mot Toronto kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Bell Centre slutade 5–2 (2–0, 2–1, 1–1).

Montreal–Toronto – mål för mål

Montreal tog ledningen efter 12.11 genom Lane Hutson framspelad av Nick Suzuki och Cole Caufield.

2–0 kom efter 13.33 när Noah Dobson fick träff efter förarbete från Mike Matheson och Ivan Demidov.

Montreal gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Noah Dobson och Josh Anderson.

Toronto reducerade dock till 4–1 genom Oliver Ekman Larsson med 2.41 kvar att spela av perioden.

William Nylander såg till att Toronto reducerade igen I tredje perioden framspelad av Morgan Rielly och Matias Maccelli.

18 minuter in i tredje perioden fick Josh Anderson utdelning återigen på pass av Mike Matheson och Jake Evans och ökade ledningen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Toronto Maple Leafs med 5–2.

I nästa match, torsdag 27 november möter Montreal Utah Mammoth borta i Vivint Arena 03.30 medan Toronto spelar borta mot Columbus 01.00.

Montreal–Toronto 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 1–0 (12.11) Lane Hutson (Nick Suzuki, Cole Caufield), 2–0 (13.33) Noah Dobson (Mike Matheson, Ivan Demidov).

Andra perioden: 3–0 (24.09) Noah Dobson (Ivan Demidov, Juraj Slafkovsky), 4–0 (33.11) Josh Anderson (Florian Xhekaj), 4–1 (37.19) Oliver Ekman Larsson (Easton Cowan, William Nylander).

Tredje perioden: (Morgan Rielly, Matias Maccelli), (Mike Matheson, Jake Evans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 1-1-3

Toronto: 1-2-2

Nästa match:

Montreal: Utah Mammoth, borta, 27 november

Toronto: Columbus Blue Jackets, borta, 27 november