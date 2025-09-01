Kirill Kaprizov kan bli den bäst betalda spelaren i NHL – genom tiderna (!). Enligt uppgifter ska Minnesota Wild vara villiga att betala dyra pengar för den 28-åriga forwarden.

Kirill Kaprizov kan bli bäst betald genom tiderna.

Foto: Bildbyrån.

Minnesota Wild uppges vara beredda att erbjuda den ryska stjärnan Kirill Kaprizov ett kontrakt värt 16 miljoner dollar per säsong, detta enligt Minnesota Wild-insidern Michael Russo. Det rör sig om ett åttaårskontrakt värt hisnande 1,2 miljarder kronor totalt.

Kaprizov draftades i femterundan 2015, men gjorde sin första NHL-match först 2020. Sedan dess har han noterats för 386 poäng på 319 grundseriematcher.

Enligt Minnesotas general manager Bill Guerin går kontraktsförhandlingarna bra.

– Vi har pratat hela sommaren och allt är bra. Vi är på ett bra ställe. Jag är bekväm med var vi är någonstans. Kirill älskar Minnesota, det vet jag, och han har en stark tro på det här laget. Sådant här tar bara tid, säger Bill Guerin.

Går om Leon Draisaitl

Om förhandlingarna skulle gå vägen blir Kaprizov NHL:s bäst betalda spelare genom tiderna, och passerar Edmontons storstjärna Leon Draisaitl. Tysken tjänar i dagsläget 14 miljoner dollar per säsong.

Source: Kirill Kaprizov @ Elite Prospects