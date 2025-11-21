Dylan Strome stod för tre poäng i nattens 8–4-seger mot Montréal.

Mitt under matchen föddes Stromes tredje dotter Sutton Kimberly.

– Det var så många känslor på en och samma gång, säger Strome till AP.

Foto: Alamy & Washington Captials/X (Skärmdump)

Under nattens möte mellan Montréal och Washington fick Washington-stjärna Dylan Strome ett känslofyllt besked. I första periodpausen nåddes han av nyheten att hans fru Tayler fött parets tredje dotter, rapporterar AP.

– Det var så många känslor på en och samma gång, sade Strome efter matchen, märkbart rörd och med tårar i ögonen.

– Först och främst vill man bara veta att allt gått bra och alla är okej, för det är en rätt läskig grej. Vid tidpunkten i den första perioden trodde jag att jag kanske skulle hinna ta mig hem, men så blev det inte.

Dottern har fått namnet Sutton Kimberly.

”Kan inte påpeka nog mycket hur stolt jag är över henne”

Enligt Strome började hans fru känna värkarna bara ett par timmar innan nedsläpp och bara timmar senare var barnet fött.

– Vi har två små hemma och hon tar hand om bägge när jag är borta. Jag behövde ringa in lite förstärkning när hon skulle in på sjukhuset. Det var definitivt så att jag inte hade hockey i huvudet i den första perioden, men jag fick samtalet efter perioden att hon var där. Det är fantastiskt och jag kan inte påpeka nog mycket hur stolt jag är över henne, säger Strome.

Strome noterades för tre passningspoäng i matchen som Washington vann med 8–4.

– Redan i första bytet såg man att ”Stromer” hade något extra i steget i dag. Han gick inte att stoppa, säger lagkamraten Aleksandr Ovetjkin.

Dylan Strome har den här säsongen producerat 20 poäng (5+15) på 19 matcher för Washington Capitals.

Montréal Canadiens – Washington Capitals

Montréal: Brendan Gallagher (1), Joe Veleno (1), Nick Suzuki (5), Mike Matheson (4).

Washington: Aleksandr Ovetjkin 3 (10), Ethen Frank 2 (2), Sonny Milano 2 (3), Jakob Chychrun (5).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren.