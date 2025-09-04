Minnesota Wild är nära en överenskommelse med den ryska superstjärnan Kirill Kaprizov.

Det bekräftar ägaren Craig Leopold.

– Det här kommer vara en gigantisk deal, säger han till The Athletic.

Craig Leopold uppger att Minnesota är nära en överenskommelse med Kirill Kaprizov. Foto: Bildbyrån.

Kirill Kaprizov är en av världens bästa hockeyspelare, men han kan också bli NHL:s bäst betalda spelare genom tiderna. Minnesota Wilds ägare Craig Leopold uppger att klubben är nära en överenskommelse med den ryska forwarden.

Enligt Leopold ska representanter från klubben ha ett möte med Kaprizov inom snar framtid, där kontraktet ska diskuteras.

– Det känns som att vi nästan är där. Jag tror att vi kommer röra oss framåt när Kirill kommer tillbaka till staden och får en känsla för spänningen och stadens kärlek, säger Minnesotas ägare Craig Leopold till The Athletic.

”En gigantisk deal”

Monsterbudet uppges röra sig om en åttaårsförlängning med en lönetaksträff på 16 miljoner dollar, vilket gör att kontraktsvärdet uppgår till närmare 1,2 miljarder kronor.

– Det här kommer vara en gigantisk deal, antagligen den största i NHL:s historia. Det finns ingen bättre människa eller hockeyspelare än Kirill (Kaprizov). Jag tror att vi kommer ha en bra konversation. Jag är väldigt ängslig och ser fram emot den konversationen. Jag tror att det kommer gå fort efter det, säger Craig Leopold.

Source: Kirill Kaprizov @ Elite Prospects