De tio största klättrarna inför NHL-draften

Vilka spelare har tagit störst kliv inför NHL-draften 2025? Steven Ellis lyfter fram tio namn som gjort fina resor under säsongen. Däribland två spelare i det svenska juniorsystemet.

Liam Pettersson och Mikkel Eriksen är två spelare som gjort väsen av sig inför NHL-draften 2025. Foto: Bildbyrån (montage)

Den här texten har ursprungligen publicerats på DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.

Säsongen inför NHL-draften är lång.

För vissa spelare börjar den i praktiken med World Junior Summer Showcase i slutet av juli och avslutas med Draft Combine i Buffalo. Mycket kan förändras under den tiden – både till det bättre och till det sämre.

Vad gör en spelare till en så kallad ”draftklättrare”? Det mesta handlar om subjektiva bedömningar. En spelare som tar sig in i diskussionen om topp 64 kommer att få mer uppmärksamhet än någon som går från att vara projicerad som ett val i sjunde rundan till ett sent val i tredje rundan. Spelare som har haft starka vårsäsonger eller visat upp tydliga egenskaper som går att översätta till NHL-nivå är också medräknade.

Här följer en genomgång av tio spelare som förbättrat sina aktier mest under året, listade i alfabetisk ordning efter efternamn:

Mikkel Eriksen, center (Färjestad J20)

Jag har verkligen gillat Eriksen de senaste två åren, och det är glädjande att se att han är mer än bara en skicklig spelare från ett mindre hockeyland. I det norska landslaget har Eriksen varit en av få forwards som kunnat skapa farliga målchanser de senaste säsongerna, och han har ett mycket högt hockey-IQ. Han är inte särskilt storväxt, men han kompenserar det med snabba fötter och ett precist skott. Hans insats vid U18-VM borde lyfta hans aktier, men det är också värt att notera att han presterade bra i den svenska U20-serien. Jag vill gärna se honom testas mot tuffare motstånd nästa säsong, men det finns redan mycket att tycka om här.

Mikkel Eriksen lyfts fram inför NHL-draften 2025 efter sin fina säsong med Färjestads J20-lag.

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Rémi Gélinas, center (Rouyn-Noranda Huskies, QMJHL)

Gélinas har passerats över i två tidigare draftar och kommer att vara en av de äldsta spelarna i årets draft, 20 år gammal. Men efter att ha dominerat i CCHL i början av säsongen flyttade han till Huskies och visade direkt upp sin målskyttetalang. Han har flugit under radarn efter att ha spelat de senaste åren i junior A-hockey (han har skrivit på för Clarkson University). Övergången till QMJHL verkar ha öppnat många ögon. Han är skridskostark och bra på att utnyttja öppna ytor, och han har dessutom lagt på sig muskler under de senaste två åren. Gélinas är i bästa fall ett sent val i draften, men i mitten av säsongen fanns han inte ens på radarn. Nu kan ett lag mycket väl vilja chansa på hans målskyttepotential.

Brandon Gorzynski, center (Calgary Hitmen, WHL)

Gorzynski klättrade 31 placeringar på NHL Central Scoutings slutgiltiga lista – och det med rätta. Den 188 cm långe centern är en utmärkt stödspelare som gör sina lagkamrater bättre genom att ge dem utrymme att hitta målchanser. Gorzynski är inte den som driver spelet, men han jobbar hårt för att vinna puckdueller och trivs i trånga ytor. Han är alltid i rörelse och jagar ständigt pucken. Hans skott räcker gott till för att producera i juniorhockeyn, men framför allt har han en arbetsmoral som NHL-lag verkligen uppskattar.

Lev Katzin, vänsterforward (Guelph Storm, OHL)

Katzin avslutade säsongen med en fantastisk insats i U18-VM där han visade hur farlig han är med pucken. Han var konsekvent en av Kanadas bästa spelare, särskilt i powerplay. Han är skicklig på att sätta upp lagkamrater i fart, och har även ett rätt bra skott själv. Även om han inte dominerade i OHL var han ändå en av Guelphs bästa forwards. Det största frågetecknet kring honom är hans litenhet – på 173 cm saknar han muskelmassa, men lagen uppskattar hans spelsinne. Katzin gick från att vara en spelare som många trodde inte skulle bli vald till en som fler och fler nu ser värdet i tack vare sin spelförståelse. Nu återstår att se hur mycket han kan bygga på kroppen på Penn State University.

Aidan Lane, högerforward (Brampton Steelheads, OHL)

Lane hade en intensiv säsong där han började i förberedande skolhockey, gick vidare till USHL och avslutade säsongen i OHL med Brampton Steelheads. Han är en mycket skicklig forward som producerade bra siffror på alla nivåer, men fick inte särskilt mycket uppmärksamhet i St. Andrew’s College trots imponerande statistik. När NCAA öppnade upp för spelare från CHL valde han att hoppa på tåget till Steelheads och avslutade grundserien med 13 poäng på 13 matcher. Det hjälpte helt klart till att höja hans aktier och visade vad han kunde göra med sin kraftfulla kropp och snabba händer. Den största svagheten just nu är hans skridskoåkning – han är inte snabb och kommer upp i fart alldeles för långsamt. Om han lyckas åtgärda det kan han bli en winger för andrakedjan i NHL.

Liam Pettersson, vänsterback (Växjö J20)

Pettersson fick uppmärksamhet mot slutet av säsongen för sitt spel i den svenska J20-serien. Han gjorde bra ifrån sig under grundserien och exploderade sedan i slutspelet med Växjös U18-lag. Den fysiske, pucktransporterande backen gillar att följa med i anfallen och fungerar nästan som en fjärde forward ibland. Han är bra både i powerplay och boxplay – något som alltid är värdefullt i en spelares utveckling. Pettersson behöver bli snabbare, men han förtjänar absolut att bli draftad och kan bli ännu en fyndspelare från Sverige. Om inget annat, kan man tänka sig att Vancouver Canucks skulle vara särskilt intresserade.

Liam Pettersson uppmärksammas inför NHL-draften 2025..

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

Michal Pradel, målvakt (Tri-City Storm, USHL)

Pradel gick från att spela mot seniorer i Slovakiens andraliga till att bli uttagen i USHL:s andra all rookie-lag. Därefter var han en av de bästa målvakterna i U18-VM, med flera starka insatser mot bland annat USA, Kanada och Finland. Den 196 cm långe målvakten täcker mycket av målet och är samtidigt både snabb och smidig. Han har fått mycket beröm för sin förmåga att stjäla matcher i USHL, något han tog med sig in i VM-turneringen också. Pradel är stark mentalt, läser spelet bra och låter sig inte påverkas av ett insläppt mål. Han kommer att vara en av de första målvakterna som väljs i sommar tack vare sin kombination av storlek och rörlighet. Det skulle inte förvåna om han blir vald redan i andra rundan.

Philippe Veilleux, vänsterforward (Val-d’Or Foreurs, QMJHL)

Till en början förbises Veilleux på grund av sin lilla kropp – 175 cm lång. Nu tycker vissa scouter att han är talang nog för att väljas i andra rundan. Han är en mycket smart forward som sällan förlorar en en-mot-en-situation i fart. Han är skicklig i omställningar och kan skapa målchanser i farliga lägen. Med pucken är det få i QMJHL som kan göra det han gör. Däremot är hans defensiva spel och avsaknad av fysisk närvaro tydliga nackdelar. Alla spelare behöver inte vara kompletta, men mindre spelare måste alltid jobba lite hårdare. Lyckligtvis verkar Veilleux ha den naturliga skickligheten som krävs för att verkligen sticka ut.

Mason West, center (Edina High School, Minnesota)

Det finns alltid någon spelare från high school som klättrar i rankingen, och i år är det West. Han är en 198 cm lång center som älskar att trycka undan försvarare och slå dem med sin skicklighet. Han tillbringade större delen av säsongen i high school men avslutade med några riktigt starka matcher i USHL med Fargo Force. Varje gång jag ser honom verkar han snabbare och mer reaktiv med pucken. Hans potential är enorm, och han har inte de problem som vissa andra stora forwards kan ha – som långsamma händer eller tröga fötter. Ett lag som är redo att chansa kan välja honom betydligt tidigare än vad många väntar sig.

Aleksandr Zharovskij, högerforward (Ufa, MHL)

Zharovskij var inte ens rankad av NHL Central Scouting i mitten av säsongen men är nu en potentiell spelare att väljas tidigt i andra rundan. Han stod för starka siffror i MHL och är mycket farlig i omställningar. Han behöver lägga på sig muskler, men om han bara bygger 6–7 kilo blir han mycket svårare att ta pucken ifrån. Han är listig, smart och farlig i öppna ytor – en av de mest sevärda spelarna i Ryssland just nu.