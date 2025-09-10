Michael Misa skriver kontrakt med San José Sharks. Jättetalangen hade en galen säsong i OHL och draftades som nummer två i juni.

Nu har topptrion från årets NHL-draft skrivit kontrakt med sina respektive klubbar.

Foto: Kirby Lee-Imagn Images

Efter ettan Matthew Schaefer var det Michael Misa som valdes av San José Sharks som tvåan i årets NHL-draft. Det snackades inför om att det stod mellan honom och Anton Frondell, som till slut gick som trea, om vem Sharks skulle välja.

Sedan draften har Schaefer skrivit kontrakt, samtidigt som även Frondell kritade på för Chicago Blackhawks. Nu följer även Misa i deras spår.

San José Sharks har nämligen valt att skriva på ett rookiekontrakt med 18-åringen redan nu. Det har pratats om att det var aktuellt med college och NCAA inför den kommande säsongen. Även om löftet själv har varit tydlig med att målet är att slå sig in i NHL redan nu.

Nu kommer han också få chansen att göra det. Michael Misa gör därmed Macklin Celebrini och andra stora löften sällskap i Sharks den kommande säsongen. Det återstår sedan att se om det blir spel i NHL eller om det även blir AHL-spel.

Förra säsongen var han kapten för Saginaw Spirit där det blev 62 mål på 65 matcher och totalt 134 poäng.

Source: Michael Misa @ Elite Prospects