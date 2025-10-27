Michael Brandsegg-Nygård fick inleda säsongen med Detroit Red Wings i NHL – men nu skickas norrmannen ner till AHL.

Foto: Gerry Angus-Imagn Images

Detroit valde att satsa på flera unga talanger inför den här säsongen. Däribland Axel Sandin-Pellikka och Michael Brandsegg-Nygård, som båda tog plats i premiärlaget. Talangerna, som också spelade i Skellefteå tillsammans förra säsongen, har därefter fått göra nio matcher i ligan.

Men nu skickas norrmannen ner till AHL och Grand Rapids Griffins. Förra matchen blev det bara drygt sex minuters speltid och nu väntar alltså spel i AHL.

På nio NHL-matcher har forwarden levererat en assist. Under försäsongen var han däremot en av Red Wings bästa poängplockare. 20-åringen avslutade förra säsongen med fem poäng i farmarligan och gjorde då tre poäng.

Förra säsongen blev det elva poäng på 42 matcher i SHL för Michael Brandsegg-Nygård. Det återstår nu att se hur länge han blir kvar i AHL. Tajmingen gör däremot att hans första år på rookiekontraktet inte kommer att ticka in riktigt än. Det gör det efter tio matcher i NHL.

