Brandsegg-Nygård skickas ner i AHL
Följ HockeySverige på
Google news
Michael Brandsegg-Nygård fick inleda säsongen med Detroit Red Wings i NHL – men nu skickas norrmannen ner till AHL.
Detroit valde att satsa på flera unga talanger inför den här säsongen. Däribland Axel Sandin-Pellikka och Michael Brandsegg-Nygård, som båda tog plats i premiärlaget. Talangerna, som också spelade i Skellefteå tillsammans förra säsongen, har därefter fått göra nio matcher i ligan.
Men nu skickas norrmannen ner till AHL och Grand Rapids Griffins. Förra matchen blev det bara drygt sex minuters speltid och nu väntar alltså spel i AHL.
På nio NHL-matcher har forwarden levererat en assist. Under försäsongen var han däremot en av Red Wings bästa poängplockare. 20-åringen avslutade förra säsongen med fem poäng i farmarligan och gjorde då tre poäng.
Förra säsongen blev det elva poäng på 42 matcher i SHL för Michael Brandsegg-Nygård. Det återstår nu att se hur länge han blir kvar i AHL. Tajmingen gör däremot att hans första år på rookiekontraktet inte kommer att ticka in riktigt än. Det gör det efter tio matcher i NHL.
Source: Michael Brandsegg-Nygård @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: