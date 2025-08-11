Mats Zuccarello har spelat 15 säsonger i NHL.

Med ett år kvar på avtalet med Minnesota Wild kan den kommande säsongen vara Mats Zuccarellos sista i NHL.

– Saker kan förändras snabbt i den branschen, men jag är beredd på att det blir sista säsongen, säger han till Nitten.no.

Mats Zuccarello går in på sista sista år på kontraktet med Minnesota.

Foto: Matt Blewett/Imagn Images/Bildbyrån

Mats Zuccarello är Norges mest framgångsrika NHL-spelare genom alla tider. Under sina 15 säsonger i ligan har forwarden, som fyller 38 år i september, samlat på sig 690 poäng på 904 matcher vilket gör honom till landets överlägset poängbäste och meste NHL-spelare någonsin.

Veteranen har ett år kvar på sitt avtal med Minnesota Wild, men vad som händer det är ännu oklart. Zuccarello själv är inställd på att det möjligtvis kan bli hans sista säsong i NHL.

– Ja, jag tror att jag åtminstone kommer över, ser vilken form man är i, tittar på lägret och den delen. Saker kan förändras snabbt i den branschen, men jag är beredd på att det blir sista säsongen, såklart, säger Zuccarello till Nitten.no.

”Känner mig vass i huvudet och kroppen”

Den gångna säsongen blev det 54 poäng (19+35) på 69 grundseriematcher samt tre poäng (1+2) på sex slutspelsmatcher för Minnesota.

– Jag vill spela mitt bästa och vinna så många matcher som möjligt. Det spelar ingen roll om det är min sista. Jag ska fortsätta göra mitt bästa. Man blir äldre, men jag känner mig vass i huvudet och kroppen, så jag förväntar mig att vara på ungefär samma nivå som tidigare, säger han.

Förutom Minnesota har Zuccarello spelat i Dallas Stars och New York Rangers. Norrmannen anslöt till Wild som free agent sommaren 2019.