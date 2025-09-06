Mattias Ekholm går in på sitt sista år på kontraktet med Edmonton Oilers.

Då hymlar den svenske backen inte om sina framtidsplaner.

– Jag vill absolut stanna i Edmonton, säger han till TSN.

Mattias Ekholms avtal löper ut efter säsongen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Säsongen 2025/26 är det sista året på det fyraårskontrakt som Mattias Ekholm ursprungligen skrev med Nashville Predators hösten 2021. Sedan februari 2023 tillhör backen Edmonton Oilers och det är även där som den 35-årige backen ser sin framtid även efter att nuvarande kontrakt löpt ut.

– Det här är ett kontraktsår, men samtidigt vet jag vad jag bidrar med ute på isen, så det är ingen jättesak. Samtidigt har jag en familj där jag vill säkerställa att vi har lite trygghet, men jag vill absolut stanna i Edmonton. Vi kommer säkert prata, men jag har varit med i ligan så pass länge att jag förstår att de måste ta hand om de stora stjärnorna först, säger han till TSN.

Inväntar tålmodig Connor McDavid

Med ”de stora stjärnorna” refererar Ekholm till Connor McDavid, vars kontrakt också löper ut efter säsongen och där Oilers, så klart, är ivriga att säkra upp superstjärnan på ett nytt avtal. McDavid har tidigare berättat att han inte har bråttom med att göra klart med ett nytt avtal.

– Jag jobbar igenom det med min familj, med Lauren (hans fru) och med min agent. Det finns ingen storslagen plan, det är helt enkelt ett stort beslut för mig. Ett stort beslut inte bara för mitt liv, utan även för min spelarkarriär. Jag har spelat hockey sedan jag var två år gammal. Mitt livsverk är hockey och det här är ett stort beslut i det avseendet. Så jag vill göra det rätt, inte bara för mig utan också för organisationen, sade McDavid till TSN i veckan.

Tjänar 61 miljoner kronor denna säsong

Ekholm har en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar och kommer den här säsongen att tjäna totalt 6,5 miljoner dollar, enligt Puckpedia. Det motsvarar en årslön på drygt 61 miljoner kronor.

Förra säsongen noterades den svenske backen för 33 poäng (9+24) på 65 grundseriematcher för Oilers, samtidigt som han snittade strax över 22 minuters istid per match.