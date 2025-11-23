Edmonton Oilers ställdes mot Florida Panthers i en repris från de senaste två årens Stanley Cup-final. Då klev Mattias Ekholm fram med en monstermatch där han även hade tre poäng i Oilers 6-3-seger.

Mattias Ekholm hade en monstermatch i natt.

Foto: Stephen Brashear-Imagn Images

Två år i rad har Florida vunnit Stanley Cup. Båda åren har det varit mot Edmonton i finalen. I natt möttes de båda lagen återigen. Där det blev Oilers som drog det längsta strået. Mycket tack vare sin svenska backklippa.

Mattias Ekholm klev nämligen fram med ett mål och två assist. Samtidigt var han inne på fem av sex mål framåt, och inget bakåt.

Även backpartnern Evan Bouchard stack ut med tre assist och +5 i matchen.

Bobrovskij blev utbytt

I matchen tog det bara 25 sekunder innan Jack Roslovic hittade 1-0 för bortalaget. Florida kvitterade till 1-1 genom Anton Lundell men sedan stack Oilers iväg med matchen. Jack Roslovic gjorde sitt andra för kvällen innan Mattias Ekholm fyllde på till 3-1. Vasilij Podkolzins 4-1-mål blev sedan nog för Sergej Bobrovskij som då blev utbytt.

Florida var sedan nära en comeback efter mål av Matthew Samoskevich och Sam Reinhart.

Men istället stängde Edmonton matchen med mål i tom kasse av Connor McDavid och Matthew Savoie.

