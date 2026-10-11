Mattias Ekholm har nu slagit sig in på topp 10-listan.

Foto: Bildbyrån och EliteProspect (montage).

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Nicklas Lidström, Erik Karlsson, Victor Hedman, Oliver Ekman Larsson, Börje Salming, Fredrik Olausson, Calle Johansson, Alexander Edler och Rasmus Dahlin. Där tar nu listan (se den här) slut över svenska backar som gjort fler NHL-mål än Mattias Ekholm.

Milstolpen nåddes i nattens 3–1-seger mot Ivar Stenberg San Jose Sharks, och innebär alltså att 36-åringen från Borlänge tar sig in på topp tio-listan. Det med 93 fullträffar, lika många som Mattias Öhlund.

Och vilken fullträff det var också.

NHL-veteranen fick tid att ladda på ordentligt från blålinjen och dunkade på en riktig raket till 1–0 för sitt Edmonton Oilers. Därifrån fyllde Vasili Podkolzin och Alex Formenton på, och segern var säkrad. Macklin Celebrini, som var tillbaka i spel för Sharks, reducerade i tredje, men närmre än så kom inte moståndet.

– Jag gillade att vi behöll tålamodet. Vi höll oss till planen. Deras tränare gjorde ett riktigt bra jobb och laget var välorganiserat. Jag tyckte att vi fick göra det på det svåra sättet, säger Edmontons tränare Mike Babcock efter 3–1-vinsten.

För Ekholm var detta säsongens första mål. Förra året blev det sex till antalet över 82 grundseriematcher.

San Jose Sharks – Edmonton Oilers: 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

San Jose: Celebrini.

Edmonton: Ekholm, Podkolzin, Formenton.