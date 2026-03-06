Forsbergs galna målform fortsätter

Nashville-seger med 6–3 mot Boston

Matthew Wood med två mål för Nashville

Filip Forsberg matchvinnare för Nashville

Det blev Nashville som gick segrande ur mötet med Boston i NHL hemma, med 6–3 (1–0, 4–1, 1–2).

Matthew Wood tvåmålsskytt för Nashville

Nashville tog ledningen efter 13.53 genom Nicolas Hague efter pass från Ozzy Wiesblatt och Fjodor Svetjkov.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Boston reducerade dock till både 5–2 och 5–3 genom Charlie McAvoy och Viktor Arvidsson i tredje perioden.

Nashville kunde dock avgöra till 6–3 med 2.27 kvar av matchen genom Luke Evangelista.

Filip Forsberg gjorde ett mål för Nashville och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Nashville ligger kvar på femte plats i Central division och Boston på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Boston med 3–2 efter att matchen gått till förlängning .

Lördag 7 mars spelar Nashville borta mot Buffalo 23.30 och Boston mot Washington hemma 18.30 i TD Garden.

Nashville–Boston 6–3 (1–0, 4–1, 1–2)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (13.53) Nicolas Hague (Ozzy Wiesblatt, Fjodor Svetjkov).

Andra perioden: 2–0 (21.24) Matthew Wood (Nick Perbix), 2–1 (23.30) Morgan Geekie (Charlie McAvoy, Elias Lindholm), 3–1 (30.18) Erik Haula (Brady Skjei, Steven Stamkos), 4–1 (32.37) Filip Forsberg (Steven Stamkos, Ryan Ufko), 5–1 (34.44) Matthew Wood (Roman Josi, Filip Forsberg).

Tredje perioden: 5–2 (46.05) Charlie McAvoy (Viktor Arvidsson, Pavel Zacha), 5–3 (55.32) Viktor Arvidsson (Casey Mittelstadt, Pavel Zacha), 6–3 (57.33) Luke Evangelista (Filip Forsberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-1-2

Boston: 2-1-2

Nästa match:

Nashville: Buffalo Sabres, borta, 7 mars 23.30

Boston: Washington Capitals, hemma, 7 mars 18.30